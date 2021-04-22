Курс лари на четверг – 3,4521 GEL/$1

Экономика
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 апреля в размере 3,4521 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 22 апреля