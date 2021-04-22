10:29 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на четверг – 3,4521 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (995)
4901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251417728.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210422/251533653/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 апреля в размере 3,4521 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0022 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 22 апреля
Кросс-курс основных валют на 22 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (995)
Теги:
российский рубль, лари, валютный курс, Курс доллара

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться