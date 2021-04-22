Пчеловодческий центр открылся в Тбилиси

Подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на установление постоянной поддержки Центра пчеловодства

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Многофункциональный региональный пчеловодческий центр открылся сегодня в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В центре находится современная пчеловодческая лаборатория, которая будет проводить необходимые для данной сферы исследования.

В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году. Экспорт в основном был осуществлен в страны ЕС (12,9 тонны), что в 6,7 раза больше, чем в 2019 году.

В создание центра Чешским агентством развития было инвестировано более 400 тысяч евро.

Заместитель мэра Тбилиси Андриа Басилая поблагодарил чешскую сторону за плодотворное сотрудничество.

"Создан многофункциональный региональный пчеловодческий центр, стратегической целью которого является развитие городского сельского хозяйства и представление более широкого видения Тбилиси как "зеленого" города", - заявил Басилая.

По его словам, этот проект еще раз подчеркивает тесное сотрудничество мэрии Тбилиси с частным сектором, международными партнерами и донорскими организациями.

Сегодня же мэрия Тбилиси, Чешское агентство и компания "Агора" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на установление постоянной поддержки Центра пчеловодства.