Контроль за грузовыми автоперевозками между Грузией и Украиной будет упрощен

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Соглашение о внедрении практики выдачи электронных разрешений на международные грузовые перевозки заключено между Грузией и Украиной, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.

В результате сотрудничества в процессе внедрения инновационных цифровых технологий в автомобильных перевозках стороны поэтапно смогут перевести существующую систему контроля и выдачи разрешений в полностью цифровой формат.

Между странами действует режим свободной торговли. Украина входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2020 году торговый оборот между странами составил более 607,2 миллиона долларов, на 52,3 миллиона меньше чем в 2019 году.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в четверг подписали замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили и первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, находящийся в Грузии в рамках визита украинской делегации.

"Перспективы дорожного сообщения с Украиной очень важны для нашего коридора, поэтому подписанный меморандум будет способствовать дальнейшему развитию дорожного сообщения и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству между нашими странами", - сказал Гурамишвили.

Также, на встрече стороны обсудили возможность улучшения транзита по Черному морю, в частности увеличение количества паромных перевозок и частоты передвижения контейнеровозов.

Грузия и Украина установили дипломатические отношения в июле 1992 года. С этого времени между странами было подписано 105 двусторонних и многосторонних соглашений.

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