Курс лари на пятницу – 3,4462 GEL/$1

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Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов Доходы ГЖД от грузоперевозок за январь-март текущего года составили 86,8 миллиона лари, что на 14% больше, чем в прошлом году 191

Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40% В Турцию с начала 2021 года вывезли около 11 тысячи тонн ферросплавов, 532,7 тысячи тонн трикотажных изделий, более 15,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали 76