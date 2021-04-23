Экспорт из Грузии в Турцию вырос на 40%

В Турцию с начала 2021 года вывезли около 11 тысячи тонн ферросплавов, 532,7 тысячи тонн трикотажных изделий, более 15,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Турция на первом месте среди главных торговых партнеров Грузии – внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-март 2021 года

В Турцию с начала 2021 года вывезли около 11 тысячи тонн ферросплавов, 532,7 тысячи тонн трикотажных изделий, более 15,8 тысячи тонн полуфабрикатов из углеродной стали, 278,9 тонны трикотажных костюмов и наборов для мужчин и мальчиков, более 14,2 тысячи тонн отходы и лом черных металлов и другие товары.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-март 2021 года, экспорт

За этот период из Турции завезли 147 транспортных средств, рассчитанных для перевозки 10 и более человек, 157 грузовых автомобилей, около 11,9 тысячи тонн труб и полых профилей из черного метала, 92,4 тонны лекарственных препаратов и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Турцией за январь-март 2021 года, импорт

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.

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