Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?

Экспорт из Грузии в Китай в первом квартале 2021 года вырос на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 109,8 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем за первый квартал 2021 года вырос на 6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 292,6 миллиона долларов – 10,5% от общего внешнеторгового оборота Грузии, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами ежегодно растет. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-март 2021 года он занимает первое место.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-март 2021 года

Из Грузии в Китай в январе-марте 2021 года вывезли около 50,7 тысячи тонн медных руд и концентратов, более 2,9 тысячи тонн руд драгоценных металлов, 19,3 тонны инструментов и оборудования, используемые в медицине или в ветеринарии, 654,2 тонны натуральных виноградных вин, 822,7 тонны необработанного алюминия и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-март 2021 года, экспорт

Из Китая импортировали более 4,6 тысячи тонн машин и механизмов для бурения, около 3,2 тысячи тонн покрышек, около 7,1 тысячи тонн плоского проката из углеродной стали, 35,7 тонны счетных машинок и их блоков, около 3,7 тысячи тонн полиацеталя, другие простые полиэфиры и эпоксидные смолы в первичных формах и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии с Китаем за январь-март 2021 года, импорт

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем в минувшем году составил около 1,2 миллиарда долларов, что составляет 10,4% от общего торгового оборота. Торговый оборот между двумя странами, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 9,5%.

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