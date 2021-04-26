Курс лари на понедельник – 3,4464 GEL/$1

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COVID-статистика – в Грузии больше выздоровевших, меньше инфицированных На данный момент в Грузии 13 174 активных случаев, из них 3 676 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 644 пациентов тяжелое, 126 подключены к аппарату искусственного дыхания 188

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие 270