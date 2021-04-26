Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в март 2021 года повысился на 15,5% по сравнению с мартом 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 15,5% и горнодобывающей – на 11,7%.

Цены в Грузии растут - Нацбанк рассказал о причинах >>

В марте, по сравнению с февралем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 1,8%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в марте на 17,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 13,9%, перерабатывающей промышленности – на 17,6%, в том числе на продукты питания – на 17,1%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 8%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 12,7%, в том числе на напитки – на 10,4%, а на изделия из металла – на 19,4%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 21,4%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 21,4%.

Потребительские цены

Уровень инфляции в Грузии в марте 2021 года составил 7,2%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 1,5%. В марте, по сравнению с февралем, уровень инфляции составил 4,2%.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.