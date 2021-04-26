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Новое высокотехнологичное предприятие Фабрика 1900

Новое высокотехнологичное предприятие в Грузии отправит продукцию на экспорт

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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В предприятие инвестировано более 14 миллионов лари, а объем производства ежемесячно достигает 600 тонн

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Мцхетском муниципалитете на востоке Грузии расширено и переоборудовано предприятие по производству упаковочных материалов, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Новое высокотехнологичное предприятие "Фабрика 1900" является бенефициаром государственной программы "Производи в Грузии" и построено в рамках компонента софинансирования процента по промышленному кредиту. В предприятие инвестировано более 14 миллионов лари, а объем производства ежемесячно достигает 600 тонн.

Здесь производят биоразлагаемые и воспроизводимые упаковочные материалы, изготовленные из сертифицированного европейского сырья на современном оборудовании. Продукция продается как на местном рынке, так и вывозится на экспорт.

В пятницу с производственным процессом на заводе ознакомилась глава Минэкономики Натия Турнава.

"Компания не собирается останавливаться на достигнутом. У нее серьезные планы по расширению, и с помощью программы "Производи в Грузии" она практически в пять раз увеличит производство… Важно, что у компании есть амбициозные планы по увеличению доли не только в Грузии, но и на региональных рынках, и мы всегда будем помогать местному производству", – заявила Турнава.

На данный момент на предприятии заняты 134 человека, в основном жители Гори и Мцхета. После расширения число трудоустроенных увеличится.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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Темы:
Сделано в Грузии! (63)
Теги:
Натия Турнава, Инвестиции, Производи в Грузии, Грузия

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