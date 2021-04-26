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Грузинская корпорация погасила еврооблигации на 250 миллионов долларов

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1822)
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Для выкупа еврооблигаций был использован кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития, в размере 217 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. АО "Грузинская корпорация нефти и газа" (GOGC) погасило еврооблигации объемом 250 миллионов долларов.

АО "Грузинская корпорация нефти и газа" впервые выпустило еврооблигации на 250 миллионов долларов в 2012 году и разместило их на Лондонской фондовой бирже. Корпорация по согласованию с инвестиционными банками отклонила выкуп еврооблигаций в 2016 году, разместив новые еврооблигации и прибегнув к альтернативным способам рефинансирования.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Для выкупа был использован кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития, в размере 217 миллионов долларов.

"Указанный финансовый ресурс, использованный для погашения еврооблигаций, привлечен сроком на 10 лет под гораздо меньший годовой процент", - говорится в сообщении корпорации.

Для обеспечения кредита были заложены две теплоэлектростанции – ООО "Гардабанская ТЭЦ" и ​​ООО "Гардабанская ТЭЦ-2".

GOGC является ключевым инструментом обеспечения надежности поставок природного газа. Кроме того, корпорация является представителем правительства Грузии в крупных проектах по транзиту нефти и газа, а также имеет статус Национальной нефтяной компании. Корпорация представляет интересы государства в соглашениях о распределении продукции.

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Темы:
Экономика Грузии (1822)
Теги:
Европейский банк реконструкции и развития, еврооблигации, Корпорация нефти и газа Грузии, Грузия

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