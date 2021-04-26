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Натия Турнава на брифинге

Новые предприятия создадут в Грузии при поддержке правительства

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1823)
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Самым крупным станет завод по производству стекловолокна в Зестафони, в который будет инвестировано 2,2 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Новые малые предприятия помогут трудоустроить десятки жителей Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге в администрации правительства.

Проект по созданию четырех малых предприятий был утвержден на заседании правительства в понедельник. По словам Турнава, он будет реализован в рамках государственной программы "Производи в Грузии".

Новое высокотехнологичное предприятие Фабрика 1900
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Новое высокотехнологичное предприятие в Грузии отправит продукцию на экспорт

"Весте с привлечением инвестиций, малые предприятия обеспечивают создание рабочих мест… Мы постараемся на каждом заседании правительства выносить такие проекты на утверждение", - заявила Турнава журналистам.

В селе Ачинебули Телавского муниципалитета (регион Кахети) будет создано холодильное хозяйство для хранения продуктов. В предприятие будет инвестировано 616 тысяч лари.

На западе страны в городе Зестафони (регион Имерети) будет создано предприятие по производству стекловолокна - это инвестиции в размере около 2,2 миллиона лари. Вместе с трудоустройством нескольких десятков человек это поможет развитию местной химической промышленности, - подчеркнула министр.

Небольшое предприятие по производству строительных материалов и металлических изделий будет создано в районе Поничала в Тбилиси, с инвестициями в размере более миллиона лари.

Город Карели - регион Шида Картли
© Sputnik / STRINGER
В регионе Шида Картли открылось новое предприятие

В поселке Поничала появится еще одно небольшое предприятие по производству химической продукции, в частности моющих и чистящих средств. Инвестиции в проект составят более 600 тысяч лари.

Глава Минэкономики напомнила, что у программы "Производи в Грузии" есть т.н. компонент госимущества. Это когда малые участки, объекты с советских времен, которые превратились в развалины и стали бесполезны, передаются малому бизнесу и частным компаниям. Взяв на себя инвестиционные обязательства, компании вдыхают в них новую жизнь, строят предприятия и создают рабочие места.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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Темы:
Экономика Грузии (1823)
Теги:
Правительство Грузии, Натия Турнава, Производи в Грузии, Грузия

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