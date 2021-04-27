Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

"Грузинская корпорация нефти и газа" погасила еврооблигации объемом 250 миллионов долларов, для чего был использован кредит ЕБРР в размере 217 миллионов долларов.

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Стоимость ценных бумаг грузинских компаний на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном снизилась, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю выросли на 0,16%, торги закрылись с доходностью 3,06% по цене 106,33 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,32 пункта с доходностью 5,62%, за неделю цена снизилась на 0,19%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю снизилась на 0,13% до 105,79, доходность составила 2,82%.

"Грузинская корпорация нефти и газа" (GOGC) в понедельник погасило еврооблигации объемом 250 миллионов долларов. Для выкупа был использован кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития, в размере 217 миллионов долларов.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже понизилась на 0,9% за неделю и составила 10,98 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 174 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,82-11,2 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 3,75% и составила 5,65 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 155 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,6-5,89 фунта.

Акции TBC Bank снизились в цене за неделю на 5,53% до 10,6 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 171 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,56-11,48 фунта за акцию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.