10:02 27 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1765
  • 100 RUB4.6059
  • USD3.4534
Поиск
Купюры достоинством сто долларов и сто лари

Курс лари приблизился к историческому минимуму: что предпримут власти Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Состояние курса лари (97)
16701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210427/251574603/Kurs-lari-priblizilsya-k-istoricheskomu-minimumu-chto-predprimut-vlasti-Gruzii.html

Обесценивание турецкой лиры является одной из причин колебаний курса национальной валюты Грузии, считает Минфин

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Официальный обменный курс лари, установленный Национальным банком Грузии на вторник, составил 3,4534 GEL/$1.

Данный курс является самым низким с 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Обменный курс лари начал резко снижаться после начала в Грузии эпидемии коронавируса в марте 2020 года. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Министр финансов Лаша Хуцишвили считает, что обесценивание турецкой лиры является одной из причин колебаний курса национальной валюты Грузии в последнее время.

Обменный пункт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Когда начнет укрепляться лари – мнение Минфина Грузии

"Есть вызовы у наших соседей. Например, в случае с Турцией, где за один день лира обесценилась на 15-16%. Соответственно, такая ситуация в регионе не может в какой-то мере не сказаться на Грузии. Национальный банк Грузии работает активно для стабилизации цен, чтобы инфляция была близка к целевому уровню", – заявил Хуцишвили.

По его словам, Нацбанк работает в координации с правительством, чтобы избежать резких колебаний курса лари.

"В течение последнего короткого промежутка времени наблюдается стабильность, но следует также отметить, что страна находится в довольно сложной ситуации из-за пандемии. Поэтому одно из направлений – как можно быстрее осуществить вакцинацию. Кроме того, мы должны максимально восстановить туризм, примерно на 25-30% до конца этого года", – сказал Хуцишвили.

Именно восстановление туризма власти считают главной предпосылкой укрепления лари и оживления экономики Грузии.

Хромающий лари
Хромающий лари

Туризм в последние годы был важной составляющей экономики страны. Так, в 2019 году Грузия гордилась рекордными успехами, когда доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Однако пандемия кардинально изменила ситуацию, и из преимущества превратила зависимость экономики от этой отрасли в большой недостаток. В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, а вместо 9 миллионов туристов, страну посетило менее 2 миллионов человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Состояние курса лари (97)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Минфин Грузии, Национальный банк Грузии, Курс доллара, Доллар, Лари, Падение курса лари, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит гидроэлектростанция жителям на западе Грузии - видео
Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит строительство гидроэлектростанции в Грузии - видео
Внешняя торговля Грузии в 2021 году. Смотрите и удивляйтесь
Внешняя торговля Грузии в 2021 году
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться