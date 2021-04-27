Курс лари приблизился к историческому минимуму: что предпримут власти Грузии

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Официальный обменный курс лари, установленный Национальным банком Грузии на вторник, составил 3,4534 GEL/$1.

Данный курс является самым низким с 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Обменный курс лари начал резко снижаться после начала в Грузии эпидемии коронавируса в марте 2020 года. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

Министр финансов Лаша Хуцишвили считает, что обесценивание турецкой лиры является одной из причин колебаний курса национальной валюты Грузии в последнее время.

"Есть вызовы у наших соседей. Например, в случае с Турцией, где за один день лира обесценилась на 15-16%. Соответственно, такая ситуация в регионе не может в какой-то мере не сказаться на Грузии. Национальный банк Грузии работает активно для стабилизации цен, чтобы инфляция была близка к целевому уровню", – заявил Хуцишвили.

По его словам, Нацбанк работает в координации с правительством, чтобы избежать резких колебаний курса лари.

"В течение последнего короткого промежутка времени наблюдается стабильность, но следует также отметить, что страна находится в довольно сложной ситуации из-за пандемии. Поэтому одно из направлений – как можно быстрее осуществить вакцинацию. Кроме того, мы должны максимально восстановить туризм, примерно на 25-30% до конца этого года", – сказал Хуцишвили.

Именно восстановление туризма власти считают главной предпосылкой укрепления лари и оживления экономики Грузии.

Хромающий лари

Туризм в последние годы был важной составляющей экономики страны. Так, в 2019 году Грузия гордилась рекордными успехами, когда доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Однако пандемия кардинально изменила ситуацию, и из преимущества превратила зависимость экономики от этой отрасли в большой недостаток. В прошлом году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, а вместо 9 миллионов туристов, страну посетило менее 2 миллионов человек.

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