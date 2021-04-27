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Уволенные сотрудники химзавода Руставский азот протестуют у Сакартвелос банки

В Рустави бастуют рабочие "Азота"

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1825)
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Sputnik Грузия
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Рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат на 35%, иначе грозятся парализовать работу предприятия

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Акцию протеста проводят с утра рабочие химического завода "Азот"  в Рустави.

Они требуют повышения зарплаты на 35%.

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По словам участников акции, если их требование не будет выполнено, они не вернутся к своим рабочим местам и парализуют работу предприятия.

Как говорят бастующие, компания до сегодняшнего дня отказывалась идти на уступки. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания. О повышении оклада на 20% тогда говорила и министр экономики Грузии Натия Турнава.

Руководство "Руставского азота" пока не делает никаких заявлений по ситуации на предприятии.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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Темы:
Экономика Грузии (1825)
Теги:
Забастовка, Рустави, Грузия

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