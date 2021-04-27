Ингури ГЭС заработала после ремонта

Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Гидроагрегаты самой мощной электростанции Грузии Ингури ГЭС введены в эксплуатацию после успешного завершения ремонтных работ деривационного (гидротехнического) тоннеля, говорится в сообщении на сайте компании Engurhesi.

Ингури ГЭС была подключена к единой сети во вторник, в 17:40.

Ремонтные работы проводились в круглосуточном режиме. Грузинские и зарубежные специалисты совместно проинспектировали восстановленный участок тоннеля. По заявлению сторон, выполненные ремонтные работы полностью соответствуют установленным стандартам.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС были остановлены для проведения необходимых и неотложных работ в деривационном тоннеле 20 января текущего года. Как заявляли специалисты, отсрочка ремонта была чревата незапланированной остановкой работы гидростанции из-за утечки воды.

Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.

Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро. 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.

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