Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов

Ускоренная приватизация - это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах помощи населению, заявила министр

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Правительство Грузии объявит следующие электронные аукционы и выставит примерно 150 лотов, в том числе с новыми интересными объектами, до конца недели, заявила на брифинге в понедельник министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Чтобы поощрить инвестиции в экономику Грузии и продуктивно использовать государственные ресурсы, власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари (116,3 миллиона долларов). В ходе электронных аукционов, объявленных в марте, удалось продать гособъекты на сумму более 60 миллионов лари (17,5 миллиона долларов).

"Первый же аукцион завершился с очень хорошими результатами. Общий проданный пакет в 41 миллион лари был продан за 60 миллионов лари. Было более 250 лотов. На этой неделе мы объявим следующий аукцион, на котором будет около 150 различных лотов - как старых, так и новых интересных объектов", - сообщила Турнава.

Министр отметила, что ускоренная приватизация - это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития, отметила она.

Помимо существенного вклада в государственный бюджет, преимуществом приватизации Турнава назвала и то, что в результате решится проблема с необработанными землями и старыми разрушенными зданиями еще с советских времен, которые не вносят какой-либо вклад в экономику Грузии.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.

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