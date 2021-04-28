Экспорт вина из Грузии в бутылках вырос, в долларах – упал

За первый квартал Грузия экспортировала 19 миллионов бутылок вина на сумму 44 миллиона долларов в 52 страны мира

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Экспорт грузинского вина в первом квартале 2021 года вырос на 2% по сравнению с январем-мартом прошлого года и составил 19 миллионов бутылок, говорится в сообщении Национального агентства вина.

Стоимость экспортированного вина в первом квартале 2021 года составила 44 миллиона долларов, что на 5% меньше, по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Экспорт за отчетный период осуществляли 140 компаний. Наибольшей популярностью среди экспортируемых вин пользуется Киндзмараули, Мукузани, Цинандали, Ахашени и Хванчкара.

Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", больше всего вина было отправлено в Россию – 6,7 миллиона бутылок, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако стоимость вина выросла на 1,3% и составила 26,7 миллиона долларов.

В целом доход от экспорта вина, чачи, спирта и бренди составил 73 миллиона долларов, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

С начала 2021 года из Грузии вывезли примерно 7,4 миллиона бутылок бренди – на 7,4% больше, чем за тот же период в 2020 году. За указанный период вывезли 102 тысячи бутылок чачи – рост 8,8%.

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