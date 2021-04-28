10:28 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на среду – 3,4548 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1000)
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1b/251017773.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210428/251587937/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 апреля в размере 3,4548 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 28 апреля
Кросс-курс основных валют на 28 апреля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1000)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Стычка у офиса ЕНД: представителям Нацдвижения не понравилась акция протеста - видео
Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться