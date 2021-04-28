Строительство новых ветряных электростанций планируется в Грузии

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Реализовать проект строительства четырех ветряных станций планирует государственная компания "Фонд развития энергетики Грузии".

Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.

"У нас несколько проектов ветряных станций. Это Зестафони, Нигоза, Руиси, центральный и т. д. Их общая установленная мощность превышает 200 мегаватт. Все эти проекты находятся сегодня на стадии изучения, и завершается технико-экономическое изучение, после чего проекты перейдут в строительную фазу к концу года. И надеемся, что уже к следующему году проекты перейдут в режим оперирования", – заявил руководитель Фонда развития энергетики Грузии Георгий Чиковани.

По словам Чиковани, цель Фонда – чтобы к 2030 году примерно 20% генерации Грузии составляла ветряная энергия, и примерно 5% – солнечная энергия.

Чиковани рассказал о важных проектах, которые Фонд реализовал для энергетической безопасности Грузии. С момента своего основания в 2010 году, усилиями компании в энергосистему страны добавлено 140 мегаватт.

В результате реализации текущих и запланированных проектов солнечных и ветряных электростанций, гидроэлектростанций, биомассы, биогаза, а также пилотных проектов "зеленого" водорода эта цифра значительно увеличится, и страна получит дополнительную установленную мощность в размере до 500 мегаватт. Таков план на ближайшие три года. Речь идет об инвестициях в размере 800 миллионов лари.

По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии, за 2020 год в Грузии было потреблено 12,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а выработано 11,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,3 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 90,8 миллиона киловатт-часов.

В связи с этим Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил 1,6 миллиарда киловатт-часов. А экспорт – 154 миллиона киловатт-часов.

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