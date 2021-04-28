Ужесточение монетарной политики в Грузии продолжается

Нацбанк Грузии смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии вновь принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8,5 до 9,5%, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте снова начала расти.

Уровень инфляции в марте составил 7,2 % при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает увеличение уровня инфляции с прекращением субсидий государства коммунальных услуг населению. Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5% и поэтапно приблизится к целевому показателю.

При этом Нацбанк назвал главные причины ужесточения монетарной политики.

"С учетом долгосрочного сохранения уровня инфляции выше целевого показателя комитет принял решение увеличить ставку монетарной политики на 1 процентный пункт", – говорится в сообщении.

При этом Нацбанк Грузии отметил, что последующее увеличение ставки рефинансирования будет зависеть от ожиданий по инфляции и динамики факторов, воздействующих на нее.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 23 июня.

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