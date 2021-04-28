В Грузии снизилась смертность на рабочих местах

По данным инспекции труда, в первом квартале нынешнего года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в первом квартале 2021 года снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 50% по сравнению с первым кварталом 2019 года, сообщает инспекция труда Минздрава страны.

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В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.

По данным инспекции труда, снизилось количество несчастных случаев на стройках. В первом квартале 2021 года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За отчетный период на 27% снизилось и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.

Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.

Еще одной обретенной функцией инспекции труда в период пандемии стало в контроле соблюдения юридическими лицами установленных правил по сдерживанию распространения коронавируса. В этом направлении в первом квартале нынешнего года проведено 101 007 проверок бизнес-объектов.

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