16:43 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Строительство нового жилья - подъемный кран

В Грузии снизилась смертность на рабочих местах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1828)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250845704.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210428/251593099/V-Gruzii-snizilas-smertnost-na-rabochikh-mestakh.html

По данным инспекции труда, в первом квартале нынешнего года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Смертность в результате несчастных случаев на производстве в Грузии в первом квартале 2021 года снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 50% по сравнению с первым кварталом 2019 года, сообщает инспекция труда Минздрава страны.

Несчастный случай в Тбилиси – с сорокового этажа упал рабочий>>

В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.

По данным инспекции труда, снизилось количество несчастных случаев на стройках. В первом квартале 2021 года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За отчетный период на 27% снизилось и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

Мощный взрыв в Бейруте - столице и крупнейшем городе Ливана
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
"Чтобы Рустави не стал вторым Бейрутом" – экс-работник химзавода Грузии рассказал о рисках

Сегодня инспекция труда проверяет как соблюдение правил безопасности на рабочем месте, так и рассматривает вопросы соблюдения рабочего графика, ведет мониторинг возможной дискриминации работников, соблюдение их трудовых прав и норм Трудового кодекса работодателями.

Кроме того, в этом году инспекция труда имеет возможность штрафовать работодателей за нарушение Трудового кодекса. Размер штрафа зависит от дохода компании и вида нарушения.

Еще одной обретенной функцией инспекции труда в период пандемии стало в контроле соблюдения юридическими лицами установленных правил по сдерживанию распространения коронавируса. В этом направлении в первом квартале нынешнего года проведено 101 007 проверок бизнес-объектов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Экономика Грузии (1828)
Теги:
Статистика, Трудовой кодекс, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Стычка у офиса ЕНД: представителям Нацдвижения не понравилась акция протеста - видео
Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться