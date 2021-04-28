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Казахский лоукостер начинает полеты в Грузию

© photo: Sputnik / Nina Zotina
Экономика
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Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (63)
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Sputnik Грузия
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Авиарейсы Атырау-Кутаиси-Атырау будут выполнятся со 2 мая дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Казахский лоукостер FlyArystan приступает к выполнению регулярных авиарейсов в направлении Грузии, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

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© Sputnik / Bolat Shayhinov
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Дочерняя компания авиакомпании Air Astana будет выполнять рейсы из Кутаисского международного аэропорта.

Полеты в направлении Атырау-Кутаиси-Атырау будут выполнятся со 2 мая до 30 октября дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

А авиарейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау запланированы в период с 4 мая до 30 октября частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

В этот же период будут осуществляется авиарейсы в направлении Нур-Султан - Кутаиси - Нур-Султан – по средам и субботам.

Агентство гражданской авиации уже выдало соответствующее разрешение авиакомпании.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения: в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.

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Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (63)

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