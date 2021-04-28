Казахский лоукостер начинает полеты в Грузию

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Казахский лоукостер FlyArystan приступает к выполнению регулярных авиарейсов в направлении Грузии, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.
Дочерняя компания авиакомпании Air Astana будет выполнять рейсы из Кутаисского международного аэропорта.
Полеты в направлении Атырау-Кутаиси-Атырау будут выполнятся со 2 мая до 30 октября дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
А авиарейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау запланированы в период с 4 мая до 30 октября частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
В этот же период будут осуществляется авиарейсы в направлении Нур-Султан - Кутаиси - Нур-Султан – по средам и субботам.
Агентство гражданской авиации уже выдало соответствующее разрешение авиакомпании.
На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения: в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.
Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.
Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.
Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.
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