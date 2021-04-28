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Акция протеста у здания Рустави Азот 28 апреля 2021 года

Руководство "Руставского азота" не идет на уступки - протест обостряется

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1831)
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Несколько сот бастующих рабочих перекрыли въезд на предприятие и грозятся более радикальными мерами протеста, если их требования не будут выполнены

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Переговоры бастующих рабочих химзавода "Азот" с администрацией предприятия завершились безрезультатно, передает корр. Sputnik из Рустави.

Забастовка на "Руставском азоте": день второй>>

Рабочие химзавода второй день бастуют, требуя повышения заработной платы на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания и сегодня не собирается идти на уступки.

По словам адвоката Александра Кобаидзе, который защищает интересы бастующих, руководство предприятия не собирается повышать зарплату рабочим.

Уволенные сотрудники химзавода Руставский азот протестуют у Сакартвелос банки
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Рустави бастуют рабочие "Азота"

"У руководства нет конкретных альтернативных предложений. Они просто тянут время", - сказал Кобаидзе.

Между тем, если требования бастующих не будут удовлетворены до 12 часов 29 апреля, они грозятся устроить более масштабную акцию с привлечением рабочих и других предприятий города.

Как рассказали участники акции Sputnik, средняя зарплата рабочего "Азота" чуть более 500 лари (140 долларов), вместе с надбавкой  - около 600 лари, что никак не отражает затрачиваемого ими труда. Они готовы до конца бороться за свои права.

Некоторое время назад ситуация на месте накалилась - протестующие, перекрыв подступы к заводу, не впустили на территорию предприятия грузовик для перевозки кислорода. Въезд на завод перекрыт блоками. Рабочие не исключают, что прибегнут и к более радикальным мерам протеста, если администрация не пойдет им навстречу.

В акции участвуют несколько сот человек.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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Темы:
Экономика Грузии (1831)
Теги:
Забастовка, Рустави, Грузия

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