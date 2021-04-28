Руководство "Руставского азота" не идет на уступки - протест обостряется

Несколько сот бастующих рабочих перекрыли въезд на предприятие и грозятся более радикальными мерами протеста, если их требования не будут выполнены

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Переговоры бастующих рабочих химзавода "Азот" с администрацией предприятия завершились безрезультатно, передает корр. Sputnik из Рустави.

Забастовка на "Руставском азоте": день второй>>

Рабочие химзавода второй день бастуют, требуя повышения заработной платы на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания и сегодня не собирается идти на уступки.

По словам адвоката Александра Кобаидзе, который защищает интересы бастующих, руководство предприятия не собирается повышать зарплату рабочим.

"У руководства нет конкретных альтернативных предложений. Они просто тянут время", - сказал Кобаидзе.

Между тем, если требования бастующих не будут удовлетворены до 12 часов 29 апреля, они грозятся устроить более масштабную акцию с привлечением рабочих и других предприятий города.

Как рассказали участники акции Sputnik, средняя зарплата рабочего "Азота" чуть более 500 лари (140 долларов), вместе с надбавкой - около 600 лари, что никак не отражает затрачиваемого ими труда. Они готовы до конца бороться за свои права.

Некоторое время назад ситуация на месте накалилась - протестующие, перекрыв подступы к заводу, не впустили на территорию предприятия грузовик для перевозки кислорода. Въезд на завод перекрыт блоками. Рабочие не исключают, что прибегнут и к более радикальным мерам протеста, если администрация не пойдет им навстречу.

В акции участвуют несколько сот человек.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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