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Авиакомпания Flydubai

Дубай и Батуми свяжут регулярные авиарейсы

© CC BY-SA 2.0 / Steven Byles / A6-FDK B737-8KN FlyDubai
Экономика
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (210)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210428/251595465/Dubay-i-Batumi-svyazhut-regulyarnye-aviareysy.html

Авиакомпания Flydubai будет осуществлять полеты в направлении Батуми с 12 мая по 29 августа с частотой три раза в неделю

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai возобновляет полеты в Батуми, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

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Авиарейсы будут выполнятся на воздушном судне Boeing 737-800 с 12 мая до 29 августа. Полеты по маршруту Дубай – Батуми – Дубай будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, авиакомпания выполнит дополнительные регулярные рейсы по маршруту Дубай – Тбилиси – Дубай 13, 14, 16 и 17 мая.

Агентство гражданской авиации уже выдало соответствующее разрешение авиакомпании.

Грузовой самолет в небе. Авиасообщение
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения: в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписание полетов.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (210)
Теги:
авиасообщение, Дубай, Грузия

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