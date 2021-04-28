Экономист: 125 тысяч кредитов подорожали в Грузии

Экономика Экономист: 125 тысяч кредитов подорожали в Грузии

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 28 апреля принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8,5% до 9,5%.

"Решение Нацбанка замедлит экономику еще больше. Нацбанк уверяет, что это не помешает гражданам брать кредиты, но на самом деле это не по силам нашей экономике. Ситуация такова, что размер ставки рефинансирования, будь даже 10% и больше, не поможет инфляции. На товарных рынках цены подорожали практически на все. Если Нацбанк продолжит такой подход, не удивлюсь, что в этом году мы увидим ставку рефинансирования двухзначным числом – 10% и больше", – заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, из-за повышения ставки рефинансирования в Грузии 125 тысяч кредитов подорожали на 1%.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте снова начала расти.

Нацбанк отметил, что принял решение с учетом долгосрочного сохранения уровня инфляции выше целевого показателя.

Уровень инфляции в марте составил 7,2 % при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает увеличение уровня инфляции с прекращением субсидий государства коммунальных услуг населению. Согласно прогнозу, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5% и поэтапно приблизится к целевому показателю.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.