Компания ЕNKA готова выплатить штраф

При этом компания отмечает, что не согласна с претензиями государства и проблемный вопрос уже исчерпан

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Компания ЕNKA, осуществляющая строительство каскада Намахвани ГЭС, готова выплатить штраф, однако не согласна с претензиями государства, говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

Магистрат Цхалтубского суда обязал компанию выплатить штраф в размере пяти тысяч лари по результатам экологической экспертизы департамента надзора за охраной природы за невыполнение условий решения министерства охраны окружающей среды от 28 февраля 2020 года.

"Несмотря на то, что мы не согласны с сутью иска, компания не собирается обжаловать решение суда", – говорится в сообщении.

При этом компания отмечает, что иск департамента касался сроков предусмотренных разрешением работ и на этот момент вопрос уже исчерпан.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.Строительство ГЭС еще не началось, а уже вызвало бурный протест среди граждан. Противники ГЭС постоянно проводят акции протеста с требованием прекратить строительство. После этого власти приняли решение остановить строительство плотины и перепроверить соглашение с компанией.