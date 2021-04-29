Обновление районов Западной Грузии: объявлены тендеры на 160 миллионов лари

Фонд муниципального развития Минрегионразвития объявил восемь тендеров, объем каждого – 20 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тендеры на сумму в 160 миллионов лари (46 миллионов долларов) объявлены в 34 муниципалитетах на западе Грузии в рамках государственной программы "Обновленные регионы", говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.

Государственная программа "Обновленные регионы" рассчитана на четыре года и включает 63 муниципалитета страны. Ориентировочная стоимость только первого этапа госпрограммы составляет 500 миллионов лари (145 миллионов долларов).

Фонд муниципального развития Минрегионразвития объявил восемь тендеров, объем каждого – 20 миллионов лари.

В результате тендеров будут определены проектные и строительные компании, которые подготовят проекты обновления городов для объектов, отобранных специальной комиссией, и выполнят строительные и ремонтные работы, указанные в той же документации.

При разработке проектов обновления города компаниям придется предусмотреть особенности каждого региона, исторические и культурные особенности, а также функциональное назначение объектов.

Специальная комиссия по определению конкретных проектов обновления городов и объектов начнет работу на следующей неделе. В комиссию войдут представители как местного самоуправления, так и центрального правительства, а также специалисты по пространственному планированию.

В рамках программы будут профинансированы следующие проекты:

Восстановление важных объектов культурного или исторического наследия;

Восстановление административных центров муниципалитетов;

Обустройство рекреационных пространств и развитие соответствующей туристической инфраструктуры в парках отдыха;

Строительство важных общественных объектов;

Разработка проектной документации благоустройства городов, курортов и поселков.

29 апреля Фонд муниципального развития проведет информационную встречу со строительными и проектными компаниями, желающими принять участие в тендере.

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