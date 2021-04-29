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Обновление районов Западной Грузии: объявлены тендеры на 160 миллионов лари

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1833)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210429/251597278/Obnovlenie-rayonov-Zapadnoy-Gruzii-obyavleny-tendery-na-160-millionov-lari.html

Фонд муниципального развития Минрегионразвития объявил восемь тендеров, объем каждого – 20 миллионов лари

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Тендеры на сумму в 160 миллионов лари (46 миллионов долларов) объявлены в 34 муниципалитетах на западе Грузии в рамках государственной программы "Обновленные регионы", говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.

Государственная программа "Обновленные регионы" рассчитана на четыре года и включает 63 муниципалитета страны. Ориентировочная стоимость только первого этапа госпрограммы составляет 500 миллионов лари (145 миллионов долларов).

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Фонд муниципального развития Минрегионразвития объявил восемь тендеров, объем каждого – 20 миллионов лари.

В результате тендеров будут определены проектные и строительные компании, которые подготовят проекты обновления городов для объектов, отобранных специальной комиссией, и выполнят строительные и ремонтные работы, указанные в той же документации.

При разработке проектов обновления города компаниям придется предусмотреть особенности каждого региона, исторические и культурные особенности, а также функциональное назначение объектов.

Специальная комиссия по определению конкретных проектов обновления городов и объектов начнет работу на следующей неделе. В комиссию войдут представители как местного самоуправления, так и центрального правительства, а также специалисты по пространственному планированию.

В рамках программы будут профинансированы следующие проекты:

  • Восстановление важных объектов культурного или исторического наследия;
  • Восстановление административных центров муниципалитетов;
  • Обустройство рекреационных пространств и развитие соответствующей туристической инфраструктуры в парках отдыха;
  • Строительство важных общественных объектов;
  • Разработка проектной документации благоустройства городов, курортов и поселков.

29 апреля Фонд муниципального развития проведет информационную встречу со строительными и проектными компаниями, желающими принять участие в тендере.

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Темы:
Экономика Грузии (1833)

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