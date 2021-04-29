Забастовка на "Руставском азоте" – день третий

Бастующие и администрация предприятия пока не могут наладить конструктивного диалога – состоявшаяся вчера встреча шла на повышенных тонах и в результате закончилась ничем

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Несколько сот рабочих химзавода "Руставский азот" с утра возобновили бессрочную акцию протеста у предприятия.

Руководство "Руставского азота" не идет на уступки - протест обостряется>>

Уже третий день бастующие "Азота" требуют повышения зарплаты на 50%. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания и сегодня не собирается идти на уступки.

Работа предприятия полностью приостановлена. Вход на завод заблокирован. Бастующие пропускают лишь машины, снабжающие кислородом клиники.

Как рассказали Sputnik участники акции, средняя месячная зарплата не превышает 600 лари (около 170 долларов США), что не отражает затрачиваемого ими труда.

Накануне между сторонами состоялась встреча, которая завершилась безрезультатно, после чего руководство компании сделало официальное заявление.

Компания выразила сожаление, что встреча с бастующими, целью которой было найти выход из создавшейся ситуации путем конструктивного диалога, была сорвана и ни о чем договориться не удалось.

"Со стороны части бастующих не раз (в том числе и на этой встрече) звучала угроза парализовать бесперебойный рабочий процесс на предприятии. АО "Руставский азот" заявляет, что посягательство на бесперебойный рабочий процесс представляет собой уголовно наказуемое деяние, саботаж, и в случае попытки подобного действия компания воспользуется правом, предоставленным ей законом", – говорится в заявлении.

В случае готовности бастующих, компания снова готова продолжать с ними работу в режиме конструктивного диалога и встретится с целью поиска выхода из создавшейся ситуации.

Участники акции уже подвергли заявление компании критике и назвали его "пустым", так как в нем нет ни слова об их требованиях.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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