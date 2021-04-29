Разрешить конфликт вокруг строительства Намахвани ГЭС поможет Энергетическое сообщество ЕС

В переговорах между правительством и жителями Западной Грузии, объединившимися в движение "Защитников Рионского ущелья", появился международный посредник

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС станет посредником в разрешении конфликта вокруг строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии, информацию распространяет Минэкономики.

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Уже полгода в Грузии не утихают протесты по поводу строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий на 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Решение о подключении к процессу переговоров международного посредника было принято на онлайн-встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава и министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили с директором центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС Дирком Бушле (Dirk Buschle). Последний лично изучит все вопросы, касающиеся проекта.

Министры подчеркнули важность участия организации ЕС в процессе достижения консенсуса.

По итогам встречи стало известно, что правительство Грузии готово при необходимости пересмотреть все документы, исследования и процедуры (включая Процедуру оценки воздействия на окружающую среду) в соответствии с законодательством ЕС и передовой европейской практикой.

Между тем акции протеста представителей движения "Защитников ущелья Риони" не прекращаются уже полгода. Противники строительства каскада анонсируют проведение масштабной акции в Тбилиси 23 мая.

Буквально накануне Цхалтубский суд оштрафовал турецкую компанию ENKA, которая является контрактором проекта строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии, на пять тысяч лари (1400 долларов). Истцом в этом деле выступил департамент природоохранного надзора Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, который обвиняет компанию в нарушении ряда условий соглашения с ней по охране окружающей среды от 28 февраля 2020 года.

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