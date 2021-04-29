Нацбанк Грузии прогнозирует высокую инфляцию в течение года

Для борьбы с высокой долларизацией экономики Нацбанк смягчает требования по резервам к вкладам в иностранной валюте

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Нацбанк Грузии прогнозирует, что, при прочих равных условиях, годовая инфляция в течение 2021 года будет в среднем в пределах 6,5% при целевом показателе в 3%, говорится в сообщении регулятора.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии накануне повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт до 9,5%. При этом отмечается, что годовая инфляция в марте составила 7,2 процента.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

"С декабря прошлого года уровень инфляции был снижен за счет субсидий на оплату коммунальных услуг населением. Окончание субсидии с марта отразилось на повышательной тенденции инфляции. Примечательно, что базовый эффект этой субсидии значительно увеличит годовой уровень инфляции в декабре 2021 года и январе-феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

Решение повысить основную ставку денежно-кредитной политики принято в связи с долгосрочным поддержанием инфляции выше целевого уровня и усилением давления на него. Возможное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от инфляционных ожиданий и динамики влияющих на него факторов, отмечает Нацбанк.

Как решение Нацбанка повлияет на экономику

По мнению вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, решение Нацбанка еще больше замедлит экономику.

"Нацбанк уверяет, что это не помешает гражданам брать кредиты, но на самом деле это не по силам нашей экономике. На самом деле, ситуация такова, что размер ставки рефинансирования, будь даже 10% и больше, не поможет инфляции", - заявил Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, если Нацбанк продолжит такой подход, не удивительно, если в этом году мы увидим двухзначную ставку рефинансирования - 10% и больше.

По мнению неправительственной организации "Общество и банки", решение Нацбанка является продолжением осторожного подхода, выявленного в предыдущие периоды, и реакцией на рост инфляционных рисков.

"Похоже, что Нацбанк выбирает последнее из двух альтернатив, способствующих экономическому росту и поддержанию уровня цен, и это является причиной этого решения. Хотя совокупный спрос остается слабым, а шаги, необходимые для оживления экономики, откладываются (практическая неудача вакцинации), текущий уровень инфляции (март) резко ухудшился, что может оказать негативное влияние на процесс восстановления экономики в будущем", - считает эксперты НПО.

По мнению организации, текущие данные говорят о неизбежности усиления инфляционных процессов и, как следствие, инфляционных ожиданий. Тем более, что мировые цены на продукты питания и нефть начали расти, а в марте лари обесценился к доллару на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что влияет на уровень инфляции

По оценке Нацбанка Грузии, динамику инфляции поддерживает давление со стороны роста цен на международных товарных рынках, что находит отражение в росте цен на некоторые нефтяные и продовольственные группы.

Цены страшнее ковида. Карикатура

"На фоне все еще низкого выпуска средние расходы на продукцию все еще высоки, что приводит к дополнительному повышательному давлению на инфляцию. Кроме того, последние изменения в экономике стран-торговых партнеров Грузии будут в некоторой степени перенесены на местный валютный рынок, который в условиях высокой долларизации экономики еще более давит на рост цен", - отмечает регулятор.

По мнению Нацбанка, на фоне ухудшения эпидемиологических условий бюджетный дефицит остается высоким, что стимулирует местный спрос. Что касается кредитования, то, несмотря на недавнее замедление, в результате поддержания адекватных резервов ликвидности в финансовом секторе, оно продолжает умеренно расти. В целом рост внутреннего спроса стимулирует импорт.

Согласно текущим оценкам, в феврале экономическая активность упала на 5,1% в годовом исчислении. А на фоне ослабления ограничений с марта ожидается постепенное восстановление экономической активности, основным драйвером которого станет местный спрос. Напротив, внешний спрос остается значительно сниженным по сравнению с предпандемической ситуацией, отмечается в сообщении.

По-прежнему сохраняется высокая неопределенность относительно перспектив туристической индустрии в Грузии и в мире. Доход, получаемый от международных путешественников, уменьшился на 60% к прошлому году, хотя снижение по сравнению с тем же периодом 2019 года составляет 88%.

Нацбанк Грузии продолжает бороться с долларизацией экономики

По оценке Нацбанка Грузии, давление высокой долларизации экономики на инфляцию и обменный курс остается сильным, что несет в себе риски для финансовой стабильности, и поэтому ее постепенное снижение остается долгосрочным приоритетом регулятора.

"С июля норма минимальных резервных требований по средствам, привлекаемым в иностранной валюте, будет определяться индивидуально для каждого коммерческого банка, в соответствии с долларизацией вкладов. В частности, если уровень долларизации депозитов не превышает 40%, то ставка резервов снижается с 25% до 10% для заемных средств в иностранной валюте с остаточным сроком погашения до 1 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Pixabay / falco Исторический максимум: валютные резервы Нацбанка Грузии выросли

Кроме того, если долларизация составляет 70% или больше, ставка резервов все равно будет 25%, а в диапазоне 40-70% ставка резервов будет линейно снижаться с уменьшением долларизации депозитов.

Аналогичным образом, ставка резервов будет снижена с 15% до 10% для средств, привлеченных в иностранной валюте, с остаточным сроком погашения от 1 до 2 лет.

Это изменение поможет усилить конкуренцию на рынке депозитов в лари, постепенно увеличит спрос на лари и ослабит давление на валютный рынок.

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