Россия может прекратить экспорт гречневой крупы

Текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из России гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули: текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой.

"При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры", - отметили в пресс-службе. Для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз также планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

Гречка в России дорожает с начала года, непрерывный рост цен наблюдается с середины марта. Так, по данным Росстата, за неделю с 13 по 19 апреля гречневая крупа-ядрица подорожала на 0,5% против 0,7% неделей ранее, с начала года цены на крупу повысились на 3,8%. Стоимость килограмма гречневой крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).