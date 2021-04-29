00:14 30 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Уборка урожая гречки

Россия может прекратить экспорт гречневой крупы

© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1653)
127 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251612006.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210429/251611966/Rossiya-mozhet-prekratit-eksport-grechnevoy-krupy.html

Текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт из России гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается", - сообщили в министерстве.

Отгрузка зерна
© photo: Sputnik / Валерий Шустов
Россия увеличивает экспортную пошлину на пшеницу: как это отразится на Грузии

В ведомстве подчеркнули: текущие объемы производства крупяных культур в России позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой.

"При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры", - отметили в пресс-службе. Для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен Минсельхоз также планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году.

Гречка в России дорожает с начала года, непрерывный рост цен наблюдается с середины марта. Так, по данным Росстата, за неделю с 13 по 19 апреля гречневая крупа-ядрица подорожала на 0,5% против 0,7% неделей ранее, с начала года цены на крупу повысились на 3,8%. Стоимость килограмма гречневой крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25,1% выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

Темы:
Новости из России (1653)
Теги:
Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие в церкви. Предпасхальные дни. Вербное воскресенье
Страстная неделя: как верующие Грузии посещают храмы в масках - фото
Забастовки в Грузии: рабочие Руставского азота требуют повышения зарплат - видео
Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться