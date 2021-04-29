Бюджет Тбилиси составит 1,2 миллиарда лари: на что пойдут деньги

Это уже второе увеличение бюджета столицы в 2021 году - в первый раз бюджет Тбилиси увеличился в январе этого года на 55 миллионов

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Сакребуло (горсовет) Тбилиси утвердило поправки в бюджет столицы на 2021 год и, таким образом, столичный бюджет на этот год составит 1,19 миллиарда лари, говорится в сообщении городского совета.

Это уже второе увеличение бюджета столицы в 2021 году. В первый раз бюджет Тбилиси увеличился в январе этого года на 55 миллионов.

Теперь финансы города увеличились еще на 78 миллионов лари благодаря перечислениям 30 миллионов лари из государственного бюджета и другим доходам мэрии города.

"Беспрецедентно высокий бюджет 2021 года – это дополнительная возможность развития нашего города. Увеличенный бюджет будет максимально ориентирован на приоритеты", - сказал председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе.

Дополнительные деньги будут потрачены на инфраструктурные проекты, субсидирование городского транспорта, улучшение транспортной инфраструктуры.

Также часть денег потратят на мероприятия по озеленению, социальные программы и программы здравоохранения, детские сады, финансирование студентов и спортивные площадки в столице.

Еще часть денег пойдет на продолжение ликвидации последствий наводнения в ночь на 14 июня 2015 года.

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