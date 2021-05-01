13:37 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Люди с покупками у одного из столичных гипермаркетов. Жители запасаются продуктами перед Пасхой

Азиатский банк развития прогнозирует возрождение экономики Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1839)
12411
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210501/251613070/Aziatskiy-bank-razvitiya-prognoziruet-vozrozhdenie-ekonomiki-Gruzii.html

Вакцинация станет ключом к быстрому расширению доступа к финансированию для малых и средних предприятий, считает представитель банка

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Экономика Грузии в 2021 году вырастет на 3,5% благодаря постепенному снятию ограничений и восстановлению внутреннего спроса, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР).

АБР прогнозирует рост ВВП Грузии до 6% в 2022 году, после полного открытия экономики и восстановления туризма.

Завод дверей
© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика Грузии возрождается – рост в марте составил 4%

"Поскольку экономика страны зависит от туризма, постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией, должно оживить рост экономики страны в этом году и ускорить его в 2022 году", – сказал директор представительства АБР в Грузии Шейн Розенталь.

При этом он отметил, что вакцинация станет ключом к быстрому расширению доступа к финансированию для малых и средних предприятий.

По его мнению, расширение электронной коммерции и преобразованию сельского хозяйства для увеличения экспорта продовольствия будут иметь жизненно важное значение для долгосрочного экономического роста Грузии.

АБР прогнозирует замедление инфляции до 5,0% в 2021 году и до 3,5% в 2022 году, хотя это остается выше целевого показателя инфляции Национального банка Грузии в 3,0%.

Торговый центр
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Нацбанк Грузии прогнозирует высокую инфляцию в течение года

Прогнозируется, что дефицит текущего счета сократится до 10% ВВП в 2021 году и до 7% в 2022 году, по мере постепенного улучшения торгового баланса и туризма.

Кроме того, АБР ожидает, что при обширной государственной поддержке для компенсации перебоев с поставками продовольствия и сельское хозяйство вырастет на 3,2% в 2021 году, и на 3,9% в 2022 году.

По его прогнозам, в 2021 году инвестиции сократятся на 7,5%, но должны увеличиться в следующем году.

Прогнозируется, что экспорт вырастет на 7,1% в 2021 году, а затем вырастет на 20,4% в 2022 году по мере усиления глобального восстановления, в то время как импорт, по прогнозам, вырастет умеренно на 3,6% в 2021 году и на 8,9% в 2022 году.

Мужчины в масках обсуждают текущую ситуацию в стране
© Sputnik / STRINGER
Азиатский банк поможет гражданам Грузии с трудоустройством

В отчете АБР подчеркивается, что Грузии необходимо ускорить развитие сельского хозяйства за счет улучшения знаний фермерских хозяйств, возможности установления связей, финансового доступа и технологических возможностей.

"Создание современной агропереработки, улучшение доступа к рынкам и привлечение частных инвестиций может способствовать развитию конкуренции и повышению экспортного потенциала", говорится в отчете.

Правительству Грузии АБР рекомендует продолжать поощрять инвестиции в ирригационные системы для повышения производительности, улучшения качества экспортной сельскохозяйственной продукции и соответствия требованиям стандартизации ЕС и других развитых рынков.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1839)
Теги:
Азиатский банк развития (АБР), Экономика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Северный поток - 2 могут запретить. Чем ответят Россия и Германия
"Северный поток - 2" могут запретить. Чем ответят Россия и Германия – видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться