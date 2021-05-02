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Глава Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе

Программа обновления в Аджарии обойдется в 20 миллионов лари

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210502/251630786/Programma-obnovleniya-v-Adzharii-oboydetsya-v-20-millionov-lari.html

Программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, а также развитие туристической инфраструктуры

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В рамках государственной программы "Обновленные регионы", на восстановительные работы в шести муниципалитетах Аджарского региона выделят 20 миллионов лари, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в четверг.

В Грузии стартует масштабная программа обновления регионов. Она рассчитана на четыре года и включает 63 муниципалитета страны. Ориентировочная стоимость только первого этапа госпрограммы составляет 500 миллионов лари (145 миллионов долларов).

Горная Аджария
photo: courtesy of Adjara Tourism Department
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"Этот проект будет реализован в равной степени во всех шести муниципалитетах Аджарии, что означает развитие инфраструктуры муниципалитета, создание новых пространств и достопримечательностей. Особенно важно, что будут созданы тысячи рабочих мест, и уже объявлены соответствующие процедуры закупок во всех шести муниципалитетах Аджарии", - сказал Рижвадзе.

Программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры, а также восстановление и строительство важных общественных объектов. В рамках программы будут созданы новые зоны для отдыха, а также туристические и общественные зоны.

"Город мечты"

Кроме того, в Аджарии продолжается реализация важных инфраструктурных проектов. Объявлен конкурс на создание следующего этапа "Города мечты". Строительство продолжается, и на первом этапе 582 семьи получат квартиры в новом комплексе.

Город мечты начали строить в Батуми
photo: Georgian Government / FB
"Город мечты" начали строить в Батуми

"Город мечты" - это поселение, расположенное на территории бывшей российской военной базы близ Батуми. Сюда в 2012 году с приходом новой власти из-за природных условий и бедности переехали до 900 семей из высокогорной Аджарии, так называемые эко-мигранты, многодетные семьи, а также вынужденные переселенцы из Абхазии. Люди поселились в бараках и вагончиках, жили в ужасных условиях без электричества и канализации.

В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс. Однако теперь люди хотят гарантий, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций.

Масштабный социальный проект "Город мечты" финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (более 13,7 миллиона долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени 2021 года.

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Теги:
Инвестиции, Аджария

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