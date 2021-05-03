Первый завод по производству стекловолокна построят в Грузии

В рамках программы "Производи в Грузии" компания получит земельный участок несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания по символической цене в один лари

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Завод по производству армированного стекловолокна и базальтового волокна будет создан в Зестафони (регион Имерети) при поддержке государства, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии.

Проект предприятия утвержден в рамках госпрограммы "Производи в Грузии". По информации Минэкономики, инвестиции в проект составят примерно 2,2 миллиона лари.

Проект завода по производству стекловолокна будет реализовывать компания "Аджамура". В рамках программы "Производи в Грузии" компания получит земельный участок несельскохозяйственного назначения и расположенные на нем здания по символической цене в один лари.

По заявлению компании, это будет одно из первых предприятий в Западной Грузии, которое начнет производить арматуру из стекловолокна. Завод будет производить пять миллионов погонных метров продукции различного диаметра в год, которые планируется реализовать как на местном, так и на закавказском рынках.

В компании считают, что арматура из стекловолокна и базальтового волокна - относительно новый продукт, имеющий широкую перспективу распространения. Арматура из стеклопластика - это уникальный и инновационный строительный материал, который изготавливается из стекловолокна и различных полимеров.

Компания утверждает, что сегодня стеклопластиковая арматура успешно применяется в строительных и дорожных работах, включая ремонтно-восстановительные работы, а также в берегоукрепительных работах, мостах, плотинах и т.д.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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