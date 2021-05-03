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Министр финансов Грузии открыл ежегодное собрание Азиатского банка развития

Министр финансов Грузии открыл ежегодное собрание Азиатского банка развития

Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1841)
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Для достижения более высоких темпов экономического роста необходимо продвижение цифровой экономики, заявил глава Минфина

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Скорейшее развитие цифровой экономики, человеческого капитала, международного экономического сотрудничества важны в постпандемический период, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

В понедельник стартовало 54-е ежегодное собрание Азиатского банка развития, которое продлится до 5 мая включительно. Встреча должна была состояться в Грузии, однако из-за пандемии коронавируса, проходит в формате видео-конференции. Бизнес-сессия управляющих банков на тему "Сотрудничество для устойчивого будущего" прошла в виртуальном формате.

Люди с покупками у одного из столичных гипермаркетов. Жители запасаются продуктами перед Пасхой
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Пандемия показала нам, насколько мы взаимозависимы, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы не создавать искусственных барьеров. Грузия - единственная страна, которая имеет режим свободной торговли с Китаем, Европейским союзом и всеми нашими соседями. Мы уже находимся в активном режиме переговоров и скоро завершим процесс с Индией. Я считаю, что международное экономическое сотрудничество и содействие торговле - это правильный способ стать движущей силой восстановления экономики в постпандемическую эпоху", - заявил Хуцишвили.

В ходе выступления Хуцишвили рассказал о возможностях цифровой экономики, которые полностью не использованы. По его словам, для достижения более высоких темпов экономического роста необходимо продвижение цифровой экономики.

Во встрече, помимо Хуцишвили, приняли участие президент АБР Масацугу Асакава, а также председатель Совета управляющих АБР, вице-премьер и министр финансов Японии, а также главы финансовых ведомств Филиппин и Индии.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно решению Совета управляющих банка, принятому в ноябре 2019 года, Грузия является страной-хозяйкой ежегодной встречи Азиатского банка развития в 2021 году. В масштабном мероприятии планировалось участие до 5 тысяч высокопоставленных гостей. Из-за пандемии коронавируса встреча проходит онлайн.

Цель Азиатского банка развития - содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.

Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость долгов, выданных Грузии, составляет 2,8 миллиарда долларов.

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Темы:
Экономика Грузии (1841)
Теги:
Азиатский банк развития (АБР), Министерство финансов Грузии, Грузия

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