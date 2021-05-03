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Нацбанк прогнозирует рост безнадежных кредитов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210503/251637482/Natsbank-prognoziruet-rost-beznadezhnykh-kreditov.html

Банковская система готова к росту безнадежных кредитов - летом 2020 года для покрытия ущерба от невозврата кредитов банки зарезервировали один миллиард лари, заявил глава Нацбанка

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Уровень кредитования в Грузии в 2021 году увеличится на 7,5%, а число проблемных кредитов достигнет 10%, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Экономический кризис и пандемия коронавируса вместе с введенными ограничениями серьезно сказались на платежеспособности граждан. Хоть правительство Грузии и приостановило для граждан выплату кредитов на период ограничений, позже им пришлось выплачивать увеличенную сумму вне зависимости от потери работы. Ранее Нацбанк сообщил, что кредиты есть у 67% населения.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Годовой рост кредитов в марте с вычетом эффекта курса был 7,7%, в него значительный вклад внес рост ипотечных и бизнес-кредитов. В этом месяце рост был вызван спросом на кредиты в национальной валюте, спрос же на кредиты в иностранной валюте снизился. Я думаю, рост кредитования в этом году будет 7,5%", - сказал Гвенетадзе журналистам.

В то же время глава Нацбанка отметил, что число безнадежных кредитов уже составляет 8,4%, а уже в первой половине года этот показатель достигнет 10%.

"Банковская система готова к росту безнадежных кредитов, так как летом 2020 года для покрытия ущерба от невозврата кредитов банки зарезервировали один миллиард лари", - сказал Гвенетадзе.

По его словам, 15 коммерческих банков выдали кредитов на 39 миллиардов лари и сегодня они не могут вернуть 3,27 миллиарда.

В настоящее время в Грузии выдано 127,7 тысячи кредитов, номинированных в национальной валюте на сумму 7 423.1 миллиона лари.

Вид кредита Число кредитов Объем млн. лари
Ипотечный 56 300 2 736,7
Потребительский 36 200 983,7
Бизнес-кредиты 28 100 3 477,1
Автокредит 700 19,5
Неопределенного назначения 3 300 100,4

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Темы:
Экономика Грузии (1841)

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