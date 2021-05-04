Нацбанк Грузии задумался о выпуске "цифровых денег"

Цифровая валюта Национального банка будет его обязательством и будет иметь статус платежного средства

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии рассматривает возможность выпуска цифровой валюты для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы, говорится в сообщении регулятора.

"Развитие цифровых технологий высветило необходимость развития денег центральных банков и создания цифровой версии лари для лучшей адаптации к цифровой экономике и повышения эффективности экономической политики", – говорится в сообщении.

Цифровая валюта Центрального банка (central bank digital currency, CBDC) является обязательством центрального банка и будет иметь статус платежного средства. В рамках проекта Нацбанк выражает готовность сотрудничать с финтехкомпаниями и заинтересованными финансовыми институтами.

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), крупнейшая ассоциация центральных банков, регулярно отслеживает прогресс на пути к CBDC. Примечательно, что в последнее время ведущие центральные банки активно работают над внедрением CBDC, создаются пилотные проекты, ведется поиск оптимальной реализации и архитектуры.

"CBDC может принести значительные выгоды инновационным бизнес-моделям, что также окажет большое влияние на благосостояние общества. С выпуском CBDC можно будет повысить эффективность финансового посредничества, ускорить внедрение новых финансовых технологий, способствовать расширению доступа к финансовым услугам", – считают в Нацбанке Грузии.

По мнению регулятора, также возможно повысить эффективность денежно-кредитной политики и облегчить процесс ларизации.

Что нового в цифровой валюте

В настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредита, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.

Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц; и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации.

Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех" и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам центрального банка.

В чем отличие цифровых денег от криптовалюты

Криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.

В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому. Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.

И, наконец, в третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.

Какая ситуация с CBDC в мире

Интерес центральных банков к выпуску цифровых валют быстро переходит от теоретических исследований к предметному обсуждению способов реализации и тестированию вариантов. К стадии полномасштабного выпуска национальной цифровой валюты пока ни одна страна не подошла.

К середине 2020 года как минимум шесть стран проводили эксперименты с цифровой национальной валютой, в том числе Китай, Южная Корея, Швеция, начавшая эту работу одной из первых. В начале октября о возможном выпуске национальной цифровой валюты и начале экспериментов с цифровым евро объявил Европейский ЦБ.

Возможность выпуска цифровой валюты обсуждает Банк Англии, ранее опубликовавший дискуссионный доклад о своих исследованиях CBDC. ФРС США изучает технологии, позволяющие выпускать цифровой вариант наличных, над этим работают несколько федеральных резервных банков. Доклад о возможностях и перспективах выпуска цифрового рубля для консультаций с экспертами и общественностью представил Банк России.

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