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Холодильное оборудование для хранения фруктов

Новое холодильное хозяйство построят на востоке Грузии

photo: Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210504/251638604/Novoe-kholodilnoe-khozyaystvo-postroyat-na-vostoke-Gruzii.html

Компания планирует осуществить инвестиции в размере более 600 тысяч лари и трудоустроить десятки человек

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Холодильный склад для хранения овощей и фруктов построят в селе Ачинебули Телавского муниципалитета (регион Кахети), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Проект по созданию четырех малых предприятий как в Тбилиси, так и в регионах был утвержден правительством Грузии в конце апреля. Он будет реализован в рамках государственной программы "Производи в Грузии".

Предприятие по производству товаров из алюминия и металлопластика
photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Первый завод по производству стекловолокна построят в Грузии

В рамках программы компания "Ачинебули" сможет приобрести земельный участок и здания, находящиеся на нем, по символичной цене – за один лари.

Проект включает строительство холодильного хозяйства на 650 тонн. Оно будет укомплектовано современным оборудованием. Для оптимальной загрузки холодильника будут использованы фрукты и овощи раннего, летнего и осеннего урожая.

Компания планирует осуществить инвестиции в размере более 600 тысяч лари, и трудоустроить десятки человек.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (224)
Теги:
Инвестиции, Производи в Грузии, Кахети, Грузия

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