Новое холодильное хозяйство построят на востоке Грузии

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Холодильный склад для хранения овощей и фруктов построят в селе Ачинебули Телавского муниципалитета (регион Кахети), сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Проект по созданию четырех малых предприятий как в Тбилиси, так и в регионах был утвержден правительством Грузии в конце апреля. Он будет реализован в рамках государственной программы "Производи в Грузии".