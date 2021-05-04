Цены в Грузии продолжают расти: новые данные по инфляции

Согласно прогнозу Национального банка Грузии, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5%

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии (апрель 2021 года к апрелю 2020 года) составила 7,2%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В апреле 2021 года, по сравнению с мартом 2021 года, уровень инфляции составил 0,9%. В марте месячная инфляция составляла 4,2 %.

По данным "Сакстата", в апреле базовая инфляция составила 6,93% за счет роста цен на транспорт, продукты и одежду.

В апреле продолжился рост цен на топливо, и цена на обслуживание личного транспорта выросла на 4,2% по сравнению с прошлым месяцем.

Кроме того, на инфляцию оказало влияние и рост цен на продукты, в частности, на растительное масло и жиры, где цены по сравнению с мартом выросли на 4,2%.

Что касается одежды и обуви, то в этом секторе цены выросли на 4,9% по сравнению с прошлым месяцем.

В целом рост цен зафиксирован по всем направлениям. Единственное на что упали цены по сравнению с прошлым месяцем – это коммунальные услуги (-0,07%).

Что влияет на динамику цен в Грузии

Динамику инфляции поддерживает давление со стороны роста цен на международных товарных рынках, что находит отражение в росте цен на некоторые нефтяные и продовольственные группы, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

"На фоне все еще низкого выпуска средние расходы на продукцию все еще высоки, что приводит к дополнительному повышательному давлению на инфляцию. Кроме того, последние изменения в экономике стран-торговых партнеров Грузии будут в некоторой степени перенесены на местный валютный рынок, который в условиях высокой долларизации экономики еще более давит на рост цен", – отмечает регулятор.

Согласно прогнозу Нацбанка, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5% и поэтапно приблизится к целевому показателю.

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим Нацбанк в апреле принял решение ужесточить монетарную политику и повысил ставку рефинансирования до 9,5%.

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