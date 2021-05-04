Поднять туризм вакцинацией? Глава Минэкономики Грузии о решении властей

Власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников объектов, при этом она будет добровольной

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Все туристические организации, чьи сотрудники пройдут курс вакцинации от коронавируса, получат информационную поддержку от властей, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Туристический сектор наиболее пострадал из-за коронавируса. Пандемия и введенные в Грузии ограничения значительно сократили число желающих посетить Грузию, несмотря на помощь властей многие объекты стали закрываться и перепрофилироваться.

"Мы приняли решение о том, что туристическая индустрия в контексте вакцинации станет приоритетной, поскольку нам очень важно восстановить туристическую индустрию и поддержать ее на международной платформе, чтобы весь мир узнал, что туристическая индустрия безопасна", – сказала Турнава.

По ее словам, власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников объектов, но она будет добровольной, после чего объект получит статус безопасного и рекламу на международном уровне.

"Объекты будут считаться безопасными, и мы всеми средствами будем осуществлять их промоушен и весь мир узнает, что в Грузии есть безопасные гостиницы или рестораны", – отметила Турнава.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На сегодняшний день 45 тысяч граждан Грузии привились первой дозой вакцины AstraZeneca, 13 тысяч – первой дозой Pfizer и шесть тысяч прошли полный курс вакцинации Pfizer, сделав вторую дозу.

Только за минувшие сутки в Грузии было выявлено 788 случаев заражения коронавирусом, скончались 20 человек. По мнению эпидемиологов, чтобы справиться с пандемией, вакцинацию в Грузии должны пройти не менее 60% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.