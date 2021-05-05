"Влияние неизбежно": ведущий эколог Грузии об угрозе строительства Намахвани ГЭС

В Грузии уже полгода не утихают масштабные протесты против строительства ГЭС в поселке Намахвани на реке Риони, близ города Кутаиси. Местные жители уверены, что возведение крупного гидроузла станет роковой ошибкой, тревогу бьют и ведущие экологи

Sputnik Грузия побеседовал с экс-министром по охране окружающей среды Нино Чхобадзе, ныне председателем "Движения зеленых Грузии", и узнал, на какие вопросы защитники природы так и не получили ответы от турецкой компании-инвестора, которая собирается строить и управлять Намахвани ГЭС в течение 99 лет.

- Почему вы считаете, что осуществление проекта гидроэлектростанции Намахвани ГЭС может быть опасно для западного региона Грузии?

- Проект Намахвани ГЭС включает в себя строительство двух станций: Нижней и Верхней Намахвани. Ранее, несколько лет назад, проект подразумевал строительство трех станций, но был изменен. Но как бы то ни было, будь то двухступенчатая или трехступенчатая электростанция – в обоих случаях воздействие на окружающую среду будет довольно серьезным, а вот насколько серьезным – это еще надо было бы оценить.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Строительство Намахвани ГЭС

Мы считаем, что в докладе по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) компании-инвестора не учтен ряд факторов, что вызывает наше беспокойство.

В первую очередь, этот район, где будет осуществляться строительство, характерен высокой сейсмичностью, в среднем магнитудой от 7 до 8, как утверждают наши ученые. В целом важно отметить, что зона Кавказа включена в список особо сейсмичных зон мира, поэтому возведение подобного сооружения требует прежде всего учета этого факта.

Мы все знаем, что Кавказ – это молодая горная экосистема. Соответственно, она постоянно двигается, потому что еще до конца не сформирована. Это во-первых. Во-вторых, в этой зоне в ущелье Риони у нас существует большая группировка оползней, которые не изучены до конца.

Ежегодно там появляется много новых оползневых процессов из-за изменения климата. Все дело в том, что температурный баланс дневного и ночного времени суток находятся в большом разрыве между собой. Из-за резких перепадов температуры появляются поверхностные эрозии. К тому же до конца не выяснено, как будут вести себя эти оползневые массы в дальнейшем.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Строительство Намахвани ГЭС

- Допустим, ответы на все вопросы будут даны и компания-инвестор докажет, что строительство каскада будет соответствовать всем нормам безопасности в условиях сейсмичности и оползневых процессов. Что останется в повестке дня?

- К сожалению, это важные, но не единственные проблемы, которые есть или могут возникнуть в будущем. Дело в том, что ущелью Риони характерен засушливый климат, на него не влияют испарения Черного моря, поэтому эта зона считается засушливым районом.

Именно поэтому это место считается уникальным с точки зрения агроразнообразия. Например, нам всем известно натуральное белое полусладкое вино "Твиши", его еще называют "белой Хванчкарой". А все дело в том, что сорт винограда Цоликоури, выращенный в одноименном поселке Твиши на берегу реки Риони, несет в себе уникальные вкусовые качества, в отличие от Цоликоури, выращенного в других микрозонах.

Строительство водохранилищ повысит влажность в этой зоне, изменение микроклимата сильно повлияет на вкусовые качества винограда, да и на судьбу вина "Твиши" в целом.

- Учли ли инвесторы судьбу вина "Твиши" при своих расчетах и упомянули ли в отчете по ОВОС?

- Компания-инвестор предоставила соответствующий доклад на эту тему министерству по охране окружающей среды и сельского хозяйства, мы с ним ознакомились и сейчас начинаем проводить официальную экспертизу.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Твиши, виноградники цоликаури

Но я как эколог уже могу сказать, что методика проведения этого исследования для нас немного неприемлема и заключается в том, что в нем приведены неравнозначные сравнения. Грубо говоря, нельзя оценивать возможное влияние искусственно созданного водохранилища на окружающую среду на примере сформированных озер из других географических зон – женевской, африканской, канадской.

Вот если бы проводилось исследование на примере того, как, допустим, Шаорское водохранилище (искусственный водоем, появившийся путем постройки в середине XX века ГЭС на горной реке Шаори) повлияло на "Хванчкару" – это была бы адекватная методика при исследовании.

- Собираетесь ли вы подключиться к исследованиям проекта Намахвани ГЭС?

- Что касается геологии, сейсмики, гидрологии – наконец-то компания согласилась передать министерству экономики и устойчивого развития Грузии все необходимые документы для изучения. Как раз в эти дни ведомство собирается размещать все эти документы на одном портале, который даст возможность всем экспертам, кто заинтересован и кто имеет соответствующую квалификацию, провести оценку этих документов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Строительство Намахвани ГЭС

Мы, неправительственная организация "Движение зеленых Грузии", со своей стороны готовы предоставить свою базу экспертов. Мы собираемся очень серьезно подключиться к экспертизе и представить свои заключения по тем исследованиям, которые проведены компанией-инвестором.

На как бы то ни было, мы считаем, что влияние этого гидротехнического сооружения на окружающую среду неизбежно, поэтому в Грузии должны понять, что важнее – сохранение уникальной экосистемы или строительство гидроэлекстростанции со своими экономическими последствиями.

- Вы говорите о том, что весь Кавказ представляет собой сейсмически активный регион. Но ведь в свое время у нас построили Ингури ГЭС, которая по сей день является одним из лучших примеров реализации гидроэнергетических проектов?

- Когда строилась Ингури ГЭС, я не могу описать словами, на каком уровне проводилась экспертиза, хотя тогда не существовало процедуры оценки влияния на окружающую среду, но были очень строгие стандарты строительства в целом.

Помимо этого, в строительство этого масштабного гидротехнического сооружения было включено очень много организаций. Как мне говорят инженеры, которые там работали, из-за того, что плотина строилась на тектоническом разрыве, для того чтобы уменьшить риск ее разрушения, были установлены бетонные стержни глубиной до 130 метров, пущенные в землю. На этом каркасе начали строить плотину сейсмостойкостью в 10 баллов.

Сама плотина была построена ниже, чем изначально это планировалось. Оценивали это строительство три независимые комиссии, поэтому до сих пор Ингури ГЭС стоит и будет стоять. Ведь всяческий риск – геологический, сейсмический, гидрологический – все было учтено. Работали огромные научные институты. К тому же при строительстве Ингури ГЭС существовал огромный строительный потенциал. Теперь стоит вопрос, а готовы ли мы повторить тот уровень работ? Или же мы увидим повторение судьбы Шуахеви ГЭС, когда спустя два месяца после открытия, обрушился деривационный канал. Нам еще предстоит ответить на эти вопросы.

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