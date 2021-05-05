Курс лари на среду – 3,4398 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0105 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 мая в размере 3,4398 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0105 лари по отношению к доллару.