Грузинские дальнобойщики устроили акцию протеста в Батуми

У грузинских международных перевозчиков возникли проблемы с разрешением на транспортировку грузов, которое требуют третьи страны

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Несколько десятков водителей международных перевозок проводят акцию протеста в Батуми, сообщает Аджарское телевидение.

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Протестующие требуют получения права на перевозки груза в третьи страны, прозрачности в выдаче разрешений на перевозки из Турции и упрощение процедур на получение разрешения.

Дальнобойщики говорят, что у них спрашивают разрешения на границе.

По словам водителей, разрешение на перевозки можно было получить только в течение 15 дней, когда некоторых из них не было в Грузии.

Протестующие говорят, что особые проблемы возникли у водителей в Казахстане.

Десятки граждан Грузии были задержаны и оштрафованы на четыре тысячи долларов каждый за отсутствие разрешения. Водители просят власти решить проблемы застрявших на границе водителей.

''У нас нет разрешений на международные перевозки. До сих пор в Казахстане такое разрешение не требовалось. Люди уехали и потом возникла проблема. Десятки машин остановлены и оштрафованы. Мы не можем работать. В агентстве (сухопутного транспорта) нам говорят, что ведутся переговоры по этому вопросу. Мы не можем работать без разрешений. На машинах грузинские номера, и когда груз идет через третью страну – Россию, Украину, Молдову, – куда бы мы ни въехали, с нас требуют разрешение третьей страны", – говорит один из протестующих.

В Агентстве сухопутного транспорта Грузии сообщают, что ведутся переговоры с Казахстаном по данному вопросу.

Протестующие дальнобойщики грозятся перекрыть дорогу и воспрепятствовать приезду в Грузию дальнобойщиков из других стран, если до пятницы не будут выполнены их требования.

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