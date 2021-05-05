Страховые компании завершают подсчет ущерба в Кахети

Непогода нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству Кахети – в регионе град побил и уничтожил зарождающийся урожай на виноградниках общей площадью 727 гектаров

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Страховые компании завершают подсчет ущерба, нанесенного региону Кахети непогодой, сообщает Агентство развития села.

29-30 апреля град нанес значительный ущерб сельскому хозяйству Кахети. Жителями, имеющими госстраховки, в страховые компании подано 519 заявлений о возмещении ущерба. Это в основном фермеры из пострадавших от града муниципалитетов Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Сагареджо.

Общая площадь угодий, пострадавших от стихии, составляет приблизительно 727 гектаров.

"Представители страховых компаний ведут подсчет ущерба, результаты станут известны в кратчайшие сроки. В процесс активно включена региональная служба Агентства развития села", – говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, в рамках программы агрострахования в 2020 году выдано 18 881 полис, застрахована площадь в 18 178 га, что на 31% больше, чем в прошлом году. Стоимость застрахованного урожая превышает 161,9 миллиона лари.

Местные власти обещали восстановить пострадавшую от непогоды инфраструктуру.

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