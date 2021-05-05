17:08 05 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1319
  • 100 RUB4.5912
  • USD3.4398
Поиск
Виноградники в Сагурамо

Страховые компании завершают подсчет ущерба в Кахети

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (225)
60 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210505/251648403/Strakhovye-kompanii-zavershayut-podschet-uscherba-v-Kakheti.html

Непогода нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству Кахети – в регионе град побил и уничтожил зарождающийся урожай на виноградниках общей площадью 727 гектаров

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Страховые компании завершают подсчет ущерба, нанесенного региону Кахети непогодой, сообщает Агентство развития села.

Виноградники
© Sputnik / Alex Shlamov
Град уничтожил виноградники в Кахети – фермеры требуют компенсации

29-30 апреля град нанес значительный ущерб сельскому хозяйству Кахети. Жителями, имеющими госстраховки, в страховые компании подано 519 заявлений о возмещении ущерба. Это в основном фермеры из пострадавших от града муниципалитетов Кварели, Гурджаани, Лагодехи и Сагареджо.

Общая площадь угодий, пострадавших от стихии, составляет приблизительно 727 гектаров.

"Представители страховых компаний ведут подсчет ущерба, результаты станут известны в кратчайшие сроки. В процесс активно включена региональная служба Агентства развития села", – говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, в рамках программы агрострахования в 2020 году выдано 18 881 полис, застрахована площадь в 18 178 га, что на 31% больше, чем в прошлом году. Стоимость застрахованного урожая превышает 161,9 миллиона лари.

Местные власти обещали восстановить пострадавшую от непогоды инфраструктуру.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (225)
Теги:
виноградники, Град, Кахети, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Брусчатые мостовые Тбилиси - люди идут по крутому подъему в Абанотубани
Грузинская брусчатка: атрибут истории и яркий штрих современности – фото
США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются - видео
США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются - видео
Грузино-азербайджанские отношения - главное
Грузино-азербайджанские отношения - главное
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться