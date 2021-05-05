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Уборка урожая гречки

Отразится ли на Грузии запрет экспорта гречки из России – ответ министра

© photo: Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Минсельхоз РФ ограничил экспорт из страны гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Временный запрет на вывоз гречихи из России не отразится на грузинском рынке, заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Россия ввела запрет на экспорт гречихи, гречневого зерна обрушенного и крупы грубого помола из гречихи с 5 июня по 31 августа текущего года. Данное решение Минсельхоз страны принял, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

Гречка
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Российское правительство установило временный запрет на вывоз гречки из страны

"Конечно, очень жаль, что Россия приняла это решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, похоже, у этого есть свои внутренние причины. Это не влияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет. Сегодня этого дефицита нет", – сказала Турнава.

Россия является для Грузии почти основным поставщиком гречки. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", за первые три месяца текущего года Грузия закупила гречневой крупы на сумму 701,7 тысячи долларов, из которых продукция на сумму 701,4 тысячи долларов была импортирована из РФ.

Ранее в Минсельхозе РФ отметили, что текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры.

Гречка в России дорожает с начала года. Так по данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей – это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

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