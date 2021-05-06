Рабочие автобана Восток-Запад объявили забастовку

Около 200 дорожных рабочих отказываются работать, пока не будет выполнено их единственное требование - увеличить зарплаты на 30%

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Забастовку объявили рабочие участка Хеви-Убиса международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (трасса Восток-Запад).

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С раннего утра до 200 человек отказываются приступать к работе. Они требуют повышения зарплат на 30%. По информации телеканала "Формула", сегодня зарплата дорожников составляет в среднем 28 лари в день (8,2 доллара). За питание и транспорт им приходится платить из собственного кармана.

Как заявляют протестующие, в условиях экономического кризиса, обесценивания лари и подорожания продуктов, им не хватает этих средств на элементарное содержание семей.

12,2-километровый участок Хеви-Убиса проходит на территории Харагаульского района на западе страны (регион Имерети). Проект подразумевает строительство четырехполосной дороги, а также 37 мостов и 18 тоннелей.

Строительством данного участка занимается филиал китайской компании Hunan Road and Bridge Construction Group.

О забастовке в компании узнали накануне вечером и начали переговоры с рабочими. Компания попросила неделю на принятие решения, но бастующие не приняли предложения и заявили, что не выйдут на работу, пока не будет выполнено их единственное требование.

Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Киргизия. В Грузии Е60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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