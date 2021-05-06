Строительство дороги на Рикотском перевале в Грузии продолжается

На Рикотском перевале планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Часть участка скоростной автомагистрали Восток-Запад Хеви-Убиса на Рикотском перевале откроют осенью, говорится в сообщении министерства регионального развития и инфраструктуры.

Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.

На данный момент ведутся работы на 18 тоннелях и 27 мостах.

Строительство участка Хеви-Убиса осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Министр регионального развития и инфраструктуры осмотрел строительные работы.

"2,5-километровый двухполосный участок откроется уже осенью этого года. 67 мостов из 96 и 43 тоннеля из 53, соответственно 70-80% проекта Рикотской магистрали находится в процессе строительства", - сказал глава Мининфраструктуры Ираклий Карселадзе.

Проект века

На Рикотском перевале, в целом, планируется строительство современной дороги длиной 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля. В настоящее время уже проложено 6 тоннелей и ведутся отделочные работы. На мостах начат процесс устройства монолитной конструкции с соединительной плиткой, после чего будет произведена укладка дорожного покрытия.

Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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