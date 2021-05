Экологичные моющие средства будут выпускаться в Грузии

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в поселке Поничала в Тбилиси при поддержке государства, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

Проект по созданию четырех малых предприятий как в Тбилиси, так и регионах, был утвержден правительством Грузии в конце апреля. Он будет реализован в рамках государственной программы "Производи в Грузии".