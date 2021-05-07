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Автомойка. Мойщик распыляет чистящую пену на автомобиль Lexus

Экологичные моющие средства будут выпускаться в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сделано в Грузии! (66)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210507/251663155/Ekologichnye-moyuschie-sredstva-budut-vypuskatsya-v-Gruzii.html

Компания создала специальную формулу, с учетом степени жесткости местной воды, для уменьшения загрязнения окружающей среды

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Предприятие по производству чистящих и моющих средств построят в поселке Поничала в Тбилиси при поддержке государства, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.

Проект по созданию четырех малых предприятий как в Тбилиси, так и регионах, был утвержден правительством Грузии в конце апреля. Он будет реализован в рамках государственной программы "Производи в Грузии".

Предприятие по производству товаров из алюминия и металлопластика
photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Первый завод по производству стекловолокна построят в Грузии

На создание предприятия по производству химической продукции компания Ecochemica Service Group Ltd. получит в поселке Поничала в Тбилиси земельный участок с находящимися на нем зданиями за символичную цену в один лари.

Компания является представителем международной торговой компании Ekokemika International в Грузии. Она производит продукты, формулы которых разработаны Ekokemika International и являются ее собственностью, а сырье, используемое для создания продуктов, производится в различных странах Европы.

Зестафонский завод ферросплавов
© photo: Sputnik / Stringer
Завод ферросплавов построят на западе Грузии

Моющие средства на новом заводе будут изготовлены специально для грузинского рынка. Ekokemika International создала специальную формулу, с учетом степени жесткости местной воды для уменьшения загрязнения окружающей среды, а также учитывая технологии, с помощью которых работают местные автомойки.

Основная производственная база Ekokemika International находится в итальянском городе Пьяченце. Компания работает на рынке более 20 лет и специализируется на производстве моющих средств для автомобилей.

На сегодняшний день у компании есть представительства в Грузии, Беларуси, Армении, России и Казахстане, а также более чем в 10 странах Центральной и Восточной Европы и Азии.

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Темы:
Сделано в Грузии! (66)
Теги:
Натия Турнава, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Производи в Грузии, Грузия

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