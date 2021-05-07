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Производство стройматериалов в Грузии

Начат экспорт стройматериалов из Грузии в Европу

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Предприятие оснащено новейшими технологиями, современными станками и ультрасовременной лабораторией

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Строительные материалы, произведенные на грузинском предприятии Formula Construction, экспортировали в Литву, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Компания Formula Construction производит различные виды сухих смесей, клеево-цементных, гипсовых, наливных полов и т.д.

Предприятие создано в 2018 году, при поддержке государственного агентства "Производи в Грузии". В него вложено 5 миллионов лари (1,45 миллиона долларов). Предприятие оснащено новейшими технологиями и станками, а также ультрасовременной лабораторией.

"Помимо поставок на рынок Грузии, сегодня первый день, когда продукция экспортируется в ЕС, в частности в Литву. Мы очень гордимся тем, что это предприятие работает с нашей помощью, на нем занято 30 человек", - сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По словам Турнава, у предприятия есть перспективы расширить рынок и поставлять строительные материалы, произведенные в Грузии, в Евросоюз, что позволит увеличить количество работников.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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Темы:
Сделано в Грузии! (65)
Теги:
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, Производи в Грузии, Грузия

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